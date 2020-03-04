В горах Грузии под лавиной погибли трое лыжников из Италии

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое лыжников из Италии погибли при сходе лавины в Сванетии (Грузия). Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

По предварительным данным, сход лавины вызвала группа итальянских туристов, которая каталась в запрещенной зоне на горе Тетнульди. Под лавину попали шесть человек, троих из-под снежного завала извлекли спасатели: двое из них не пострадали, у одного туриста отмечаются множественные переломы. Еще три человека погибли.

Компания развития горных курортов (подразделение Министерства экономики и устойчивого развития Грузии) призвала граждан во время катания не пересекать запретную зону, подчиняться требованиям администрации курорта и соблюдать знаки на маркированных лыжных трассах.-0-