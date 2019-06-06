В горах Грузии разбился частный вертолет, есть жертвы

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В высокогорном грузинском районе Казбеги разбился частный вертолет, по предварительным данным, погибли три человека, один из них - пилот. Об этом со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщает грузинское информагентство Black Sea Press .

Уточняется, что вертолет упал в безлюдной местности. Спасатели пытаются выяснить личности погибших.

Согласно имеющимся данным, вертолет принадлежит компании "Авиатор Плюс" и обслуживал гостиницу Rooms.-0-