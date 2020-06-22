В горах Италии ледник спасают от таяния брезентом

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Италии ледник Презена в Альпах накрывают брезентом, чтобы защитить его от таяния, пишет The Guardian.

Ледник потерял более трети своего объема с 1993 года. После окончания горнолыжного сезона экоактивисты пытаются попробовать замедлить таяние ледника.

Они укрывают ледник специальным покрытием, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру, тем самым сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.

Ледник начали покрывать в 2008 году - тогда накрыли около 30 000 м², сейчас команда планирует накрыть 100 000 м кв.-0-