В горах Высокие Татры погибла альпинистка

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина-альпинист погибла 19 марта в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио .

Альпинистка сорвалась со склона при восхождении на пик Патриа, высота которого - 2203 м над уровнем моря. Она отсоединилась от сцепки с напарником-мужчиной, с которым они вдвоем совершали подъем на одну из наиболее высоких вершин в Высоких Татрах.

Причиной трагедии могло стать резкое ухудшение общего состояния здоровья альпинистки, которая, как установлено, не обладая значительным спортивным опытом, попыталась покорить труднодоступную высоту. Кроме того, подъем совершался в условиях незначительной видимости при сильном тумане.-0-