В горных районах Камчатки прогнозируют лавинную опасность 17-19 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке. Ее несет циклон, который подойдет к берегам полуострова в выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регионального противолавинного центра.

Лавинную опасность объявили "по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - уточняется в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в зоне атмосферного вихря 17 января окажется южная часть полуострова. Непогода принесет метель и ветер порывами до 25 м/c.-0-