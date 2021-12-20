В городах Европы прошли демонстрации против антиковидных мер

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде городов Европы в минувшие выходные прошли демонстрации против антиковидных мер, сообщает Euronews.

В Лондоне 18 декабря был объявлен режим чрезвычайного положения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне на улицы города вышли около 5 тыс. демонстрантов с призывом не ужесточать ограничения. Манифестация вскоре переросла в беспорядки и стычки с полицией. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Тысячи людей приняли участие в акциях протеста в Париже, где из-за пятой волны коронавируса власти отменили новогоднее шоу на Елисейских полях. Демонстранты выступили против предлагаемого перехода от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации, подразумевающим запрет невакцинированным ходить в бары, рестораны и другие публичные места. Митинги прошли также в других городах Франции.

Очередная манифестация против санитарных ограничений и обязательной вакцинации прошла в Вене. Накануне власти Австрии продлили локдаун для непривитых на десять дней, позволив им в качестве исключения на Рождество и Новый год покидать дома для празднования в кругу семьи или друзей.

Недовольные введением дополнительных мер для борьбы с инфекцией вышли на улицы Копенгагена. На омикрон-штамм приходится каждый пятый случай заражения в Дании.

На акции протеста против санитарных пропусков вышли и жители Испании. Ранее на фоне роста числа заражений в стране было принято решение ввести обязательный ковид-паспорт для доступа в определенные заведения, включая спортивные залы и рестораны.

Более 10 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Гамбурге. Акция протеста закончилась без происшествий. Митинги против санитарных ограничений в Германии проходят регулярно.

По данным ТАСС, третья в этом месяце демонстрация протеста против санитарных ограничительных мер и возможного введения обязательной вакцинации прошла 19 декабря в Брюсселе. Группа лиц закидала полицейских петардами, булыжниками и бутылками. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Как сообщила полиция, были задержаны около 15 человек.-0-