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05 августа 2020, 23:59

В городе Аджман в ОАЭ сгорел рынок

Скриншот видео
Скриншот видео

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарным расчетам удалось потушить крупный пожар, вспыхнувший 5 августа вечером на рынке в городе Аджман в ОАЭ. Как сообщила газета The National, речь идет об овощном и фруктовом базаре.

Последние несколько месяцев он был закрыт из-за пандемии.

В результате пожара выгорели все торговые помещения. Огонь грозил перекинуться на соседнюю больницу, ее пациентов экстренно эвакуировали. Через несколько часов борьбы с огнем отряды службы гражданской обороны Аджмана и прибывшие им на помощь пожарные из Шарджи, Дубая и Умм-эль-Кайвайна потушили пожар.

Причины возгорания выяснить пока не удалось. По предварительным данным, никто не пострадал.-0-

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