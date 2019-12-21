В городе Перник на юге Болгарии из-за нехватки питьевой воды объявлен режим ЧС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в городе Перник в юго-западной части Болгарии из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщает ТАСС.

В городе проживают более 100 тыс. человек. Ранее здесь был введен режим экономии воды, которая поступает жителям лишь в течение восьми часов в сутки.

Режим чрезвычайной ситуации позволит максимально быстро провести аварийные работы, так как даст возможность заключать договоры со строительными компаниями напрямую, без проведения необходимых конкурсных процедур. Кроме того, в ближайшие несколько дней будет проведена дополнительная разведка альтернативных источников воды в регионе, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность получения воды из карстовых пещер.

В настоящее время в водохранилище Студена, из которого осуществляется водоснабжение Перника, находится около 4 млн куб.м воды при норме 25 млн куб.м. Приток воды в водохранилище составляет около 50 л/сек, отток - 250 л/сек, даже при жесткой экономии воды ее может не хватить до весны. Причиной водного кризиса в Пернике и некоторых других городах стала засуха. Во многих районах республики объем выпавших осадков составил около 85% от нормального количества, а в районе Перника и Кюстендила - около 60%. Сейчас в 26 из 52 крупнейших водохранилищ Болгарии накоплено менее половины от нормального объема. Как результат - регулярное водоснабжение нарушено в 11 областях.

В связи с развитием водного кризиса ряд чиновников, отвечающих за водоснабжение города, были уволены. Прокуратура республики проводит проверку в отношении высших должностных лиц, включая профильных министров, которые были предупреждены о возможных проблемах с водоснабжением, но не приняли необходимых мер по предотвращению ущерба.-0-