В городе Ульсан в Южной Корее загорелся 33-этажный дом

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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южной Корее масштабный пожар охватил 33-этажный жилой дом в городе Ульсан. Об этом сообщает издание SAOstar 8 октября.
В результате происшествия 15 человек пострадали, сотни были эвакуированы. Сообщается, что пожар начался ночью в жилом коммерческом доме Samhwan. На трех нижних этажах там размещается торговый центр, а выше - жилые квартиры.
По предварительным данным, возгорание началось на 12 этаже дома и охватило все здание. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. После того как огонь добрался до 30-го этажа, потушить пожар стало невозможно.
Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание. Причина пожара пока неизвестна.-0-