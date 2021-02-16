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16 февраля 2021, 17:56

В Госдуме РФ предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа российских депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений, сообщает ТАСС.

"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления", - говорится в пояснительной записке.-0-

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