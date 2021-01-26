В Госдуме РФ считают, что организаторы протестов 23 января хотели дестабилизировать ситуацию по "белорусскому сценарию"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы несогласованных акций протеста в России 23 января хотели жертв, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране по "белорусскому сценарию". Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

"Авторы сценария того, что происходило 23-го числа - для этого звали детей - хотели жертв для того, чтобы в дальнейшем раскачивать ситуацию по "белорусскому сценарию". И только благодаря очень мужественным, умелым, достойным действиям сотрудников правоохранительных органов этих жертв удалось избежать", - сказал парламентарий перед пленарным заседанием нижней палаты.

Депутат считает, что речь идет не просто о несанкционированных акциях, а об организованных массовых беспорядках. "Мы столкнулись с тем, что впервые на подобного рода акциях действовали почти профессиональные боевики, которые нападали на сотрудников полиции, применяли рукоприкладство, чуть не убили на Пушкинской площади человека, поднявшего плакат против Навального", - подчеркнул Андрей Исаев.

Депутат уверен, что из произошедшего необходимо извлечь уроки. "Необходимо наполнять реальным содержанием принятый по инициативе президента закон о воспитательной работе в образовательных учреждениях. Это не должно стать формальностью. С молодежью надо работать постоянно", - заключил Андрей Исаев.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.-0-

Комитет Госдумы поддержал законопроект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма