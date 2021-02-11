В Госдуме РФ выявили схожесть незаконных акций в Москве и Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства в дела России извне сравнила январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщают РИА Новости.

"В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Беларуси и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов", - заявил Василий Пискарев.

По его словам, совпадения отмечаются в следующих аспектах: тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста; деанонимизация сотрудников правоохранительных органов; публичная реакция зарубежных официальных лиц; скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне располагает данными, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе из Украины.

"В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ - Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе из Украины", - сказал Василий Пискарев.

По его словам, были организованы прямые трансляции в "тенденциозном ключе" СМИ-иноагентами. "На фоне протестной активности американские СМИ "Радио Свобода", "Настоящее время", "Голос Америки" и "Немецкая волна" распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская волна BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним", - рассказал Василий Пискарев.

По его словам, прошедшие в России несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году. Он добавил, что несанкционированные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение несколько лет. "Особого внимания заслуживают программы обучения как за границей, так и в России при иностранной помощи новым технологиям управления группами подростков и молодежи в виде игры, которые называются геймификацией", - сказал Василий Пискарев.-0-