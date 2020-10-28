В госпитале Рио-де-Жанейро при пожаре погибли три человека

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли во время пожара в федеральной больнице на севере Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщил бразильский новостной портал G1.

Инцидент произошел 27 октября в одном из корпусов медучреждения. По информации представителей больницы, погибли два пациента в возрасте 83 и 42 лет, которые с диагнозом COVID-19 в тяжелом состоянии находились в отделении интенсивной терапии. Они умерли во время экстренной эвакуации после начала пожара. О гибели еще одного пациента позже сообщило Министерство здравоохранения Бразилии.

После инцидента около 70 пациентов были переведены в другие лечебные учреждения Рио-де-Жанейро.

Как сообщили представители пожарной службы города, возгорание произошло в подвальном помещении госпиталя, где хранились гигиенические средства и оборудование, огонь начал быстро распространяться по зданию. Причина пожара пока не установлена, начато расследование.-0-