В госучреждения Египта смогут войти только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте с 15 ноября будут требовать от непривитых госслужащих отрицательный ПЦР-тест для прохода на рабочее место. Соответствующее решение принял 17 октября комитет по коронавирусу при правительстве страны, сообщает ТАСС.

"Не прошедшие вакцинацию госслужащие не смогут попасть на работу с 15 ноября либо должны будут проходить ежедневное ПЦР-тестирование на COVID-19, - указывается в решении. - С 1 декабря вход в госучреждения без иммунизации будет закрыт и для частных лиц".

При этом впервые с начала пандемии прихожанам разрешили пользоваться умывальнями при мечетях для совершения омовений перед молитвой.

Как заявила на заседании комитета министр здравоохранения Хала Заид, в Египте в настоящее время в наличии 63,2 млн доз вакцин американских компаний Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, произведенного в РФ "Спутника V", китайских "Синофарм" и "Синовак", а также произведенной в Египте VACSERA. В октябре ожидается поставка еще более 7 млн доз препаратов.

К настоящему моменту в стране с населением в 100 млн человек введено более 31,7 млн доз вакцин.-0-