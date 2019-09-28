В греческом порту загорелся паром

28 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Паром загорелся в греческом порту Игуменица, эвакуированы более 500 пассажиров, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (АМНА).

Среди пострадавших пока значатся два человека - у них проблемы с дыханием. Их отправили в медицинское учреждение. Эвакуирована также большая часть экипажа. Огонь взят под контроль.

На борту находились 538 пассажиров и 75 членов экипажа, 239 автомобилей. Пожар, по предварительным данным, начался в четвертом гараже сразу после выхода парома из порта в Венецию - загорелись два грузовых автомобиля.

Причины пожара не называются. Отмечается, что на пароме сработала автоматическая система пожаротушения.-0-