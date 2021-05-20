В Греции горит лесной массив недалеко от Афин

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции в лесном массиве возле города Лутраки, который находится в 80 км от Афин, 19 мая вспыхнул сильный пожар, сообщает газета Kathimerini.

"Пожарная служба делает все возможное, чтобы уменьшить крупный пожар, который из-за западных ветров направлен в сторону Геранийских гор. До сих пор у нас нет официальных данных о повреждениях домов, большинство из которых являются домами для отдыха и в настоящее время не заселены", - сообщил пресс-секретарь департамента пожарной охраны.

Для тушения пожара задействованы 182 пожарных на 62 автомобилях, 7 пеших групп. В общей сложности 17 самолетов и 3 вертолета оказывают помощь с воздуха. Направлены водовозы местной администрации и пожарные-добровольцы. Силы координируются начальником пожарной службы.

На данный момент эвакуированы жители Схинос и еще шести деревень, а также все, кто находился в монастырях Св. Иоанниса и Св. Параскевы.

Как заявил заместитель губернатора Коринфа, огненный фронт пожара превышает 10 км, дым уже достиг Афин.-0-

Фото Kathimerini