В Греции из-за сильного шторма погибли пять туристов

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти иностранных туристов погибли и около 20 человек госпитализированы в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики. Об этом сообщает агентство
Шторм обрушился на северные районы Греции этой ночью. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, повреждены здания и линии коммуникаций.
В настоящий момент в районе работают спасательные бригады.-0-
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