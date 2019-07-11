В Греции из-за сильного шторма погибли пять туристов

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти иностранных туристов погибли и около 20 человек госпитализированы в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Шторм обрушился на северные районы Греции этой ночью. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, повреждены здания и линии коммуникаций.

В настоящий момент в районе работают спасательные бригады.-0-