В Греции из-за снегопада около 3,5 тыс. домов остались без электричества

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3,5 тыс. домов в Греции остались без электричества в результате повреждений линий электропередачи, вызванных сильным снегопадом. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Повреждения электросетей в основном произошли из-за падения на них деревьев и веток, которые не выдержали груза налипшего на них мокрого снега. На данный момент около 440 технических специалистов продолжают работы по восстановлению электроснабжения в стране.

Государственная электрическая компания Греции объявила о снижении счетов за электричество на 10% за февраль для жителей, у которых из-за снегопада был отключен свет.-0-