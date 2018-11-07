В Греции лишат священников статуса госслужащих

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции решили прекратить платить государственную зарплату православным священникам. Договоренность об этом была заключена между премьер-министром Алексисом Ципрасом и предстоятелем Греческой православной церкви архиепископом Иеронимом II. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Священники и епископы больше не будут считаться госслужащими. Предполагается, что это решение, затрагивающее порядка 10 тыс. священнослужителей и работников церкви, поспособствует отделению церкви от государства.
Руководители государства и церкви договорились, что государство будет выделять субсидии на зарплаты священников, но те утратят статус госслужащих. Это делается для сокращения расходов на госсектор. Сумма ежегодной субсидии составит 200 млн евро. В свою очередь церковь пообещала не чинить препятствия, если вес религии в обществе будет уменьшаться.
Ученики греческих школ по-прежнему начинают день с молитвы, и 12 лет обучения им в обязательном порядке преподают основы христианской веры. В греческих судах над креслом судьи всегда располагается икона.
Соглашение - это первый шаг, и, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем церковь в Греции будет полностью отделена от государства.
Перед вступлением в силу договоренность должны будут одобрить церковные иерархи и члены парламента.-0-
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