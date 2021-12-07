В Греции массовые демонстрации переросли в столкновения с полицией

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих городах Греции прошли массовые демонстрации, посвященные 13-й годовщине убийства полицейскими 15-летнего Алексиса Григоропулоса. В Афинах митинги переросли в жестокие столкновения с полицией, сообщает греческое издание left.gr

Днем 6 декабря в митинге приняли участие более тысячи девушек и молодых парней, которые несли плакаты с разными надписями и выкрикивали лозунги против полицейского произвола. Демонстрации прошли мирно.

А вечером часть агрессивно настроенных демонстрантов в афинском районе Эксархия, где был убит Алексис Григоропулос, стали забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью и камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Как сообщает Euronews, Алексис Григоропулос был убит 6 декабря 2008 года в афинском районе Эксархия, где группа подростков забрасывала камнями полицейский автомобиль. Полицейские бросили шумовую гранату и сделали три выстрела. От одного из них и погиб Алексис.

Этот трагический инцидент тогда вызвал массовые акции протеста по всей Греции. По обвинению в убийстве был осужден на пожизненное заключение 38-летний полицейский. Однако позднее в процессе апелляции этот вердикт был заменен на 13-летний тюремный срок, а в июле 2019 года полицейский вышел на свободу. Он утверждал, что не целился в подростков, а пуля попала в Алексиса рикошетом. Это подтвердили и результаты вскрытия. Но свидетели утверждали обратное.-0-