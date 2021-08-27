В Греции медики устроили акцию протеста против обязательной вакцинации 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 работников больниц вышли на митинг у здания Министерства здравоохранения в Афинах в знак протеста против обязательной вакцинации для медиков, сообщает газета Kathimerini.





Обязательная вакцинация для медицинских работников вступит в силу 1 сентября. Те сотрудники, которые откажутся пройти вакцинацию и не сделают прививку хотя бы одной дозой вакцины, будут отстранены от работы.





Глава профсоюза работников государственных больниц Греции Михалис Яннакос заявил, что профсоюз будет поддерживать непривитых коллег. По его словам, обязательная вакцинация для всех медицинских работников только спровоцирует нехватку кадров и создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.





По данным профсоюза, около 10% медицинских работников не прошли первую прививку. В свою очередь протестующие заявили, что следует уважать мнение немногих несогласных.





"Я здесь сегодня, потому что хочу поддержать конституционное право каждого гражданина Греции говорить "да" или "нет" вакцинации. Я лично вакцинирована, но считаю, что мои коллеги имеют право не вакцинироваться, если они не хотят этого", - сказала одна из участниц акции протеста, медсестра государственной больницы Евангелия Карацули.





В последние несколько недель в Греции наблюдается неуклонный рост подтвержденных случаев заражения коронавирусом, госпитализаций из-за него и летальных исходов. Правительство Греции пытается ускорить темпы вакцинации с помощью ряда стимулов.





Всего в Греции введено более 11 млн доз вакцины, при этом 5,6 млн человек полностью вакцинированы, что составляет около половины населения страны.





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По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Греции - 573 605. Число летальных исходов составило 13 487.-0-