В Греции полиция задержала на митинге около 400 человек

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Греции 6 декабря задержала в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский, 374 человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство новостей AMNA.

По данным правоохранительных органов, полицейские задержали 374 человека в центре Афин в рамках введенного запрета на митинги и в нарушение мер защиты от пандемии коронавируса. Впоследствии 135 человек из этого числа были арестованы. Большая часть задержаний была проведена в центральном районе Эксархия.

Греческая полиция в целях борьбы с распространением коронавируса запретила митинги и шествия в день памяти об Алексисе Григоропулосе. Было объявлено, что за нарушение запрета будет налагаться административный штраф в размере 5 тыс. евро для юридических лиц и 3 тыс. евро для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе. Лицам, нарушающим запрет на участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе, будет грозить административный штраф в 300 евро.-0-