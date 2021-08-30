В Греции произошли столкновения противников обязательной вакцинации с полицией

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновения участников акции протеста против обязательной вакцинации с полицией произошли на площади Синтагма в Афинах, сообщает газета Kathimerini.

На акцию протеста вышли около 8 тыс. человек. По данным издания, некоторые демонстранты начали кидать в полицейских бутылки и камни. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Чтобы оттеснить протестующих, был пригнан водомет.

Как сообщает ТАСС, в ходе беспорядков 47 человек были задержаны. Начато предварительное расследование.

Согласно решению греческого правительства с 1 сентября вступит в силу обязательная вакцинация для медицинских работников. Те сотрудники, которые откажутся пройти вакцинацию и не сделают прививку хотя бы одной дозой вакцины, будут отстранены от работы. По словам главы профсоюза работников государственных больниц Греции Михалиса Яннакоса, обязательная вакцинация для всех медицинских работников только спровоцирует нехватку кадров и создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Помимо распространения обязательной вакцинации на медработников, греческие власти рассматривают вопрос о введении возрастных критериев для вакцинации. Так, под эту категорию могут попасть люди старше 50-55 лет, которые профессионально активны и с большей вероятностью будут госпитализированы, если заразятся коронавирусом.

В последние несколько недель в Греции наблюдается неуклонный рост подтвержденных случаев заражения коронавирусом, госпитализаций из-за него и летальных исходов. Правительство Греции пытается ускорить темпы вакцинации с помощью ряда стимулов.

Ранее сообщалось, что всего в Греции было введено более 11 млн доз вакцины, при этом 5,6 млн человек в настоящее время полностью вакцинированы, что составляет около половины населения страны.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Греции - 581 315. Число летальных исходов составило 13 581.-0-