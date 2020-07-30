30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции с 1 августа будут разрешены круизные путешествия. Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис, сообщает издание Greek City Times.

Письма об открытии круизного сектора в Греции были направлены в Международную круизную ассоциацию (CLIA) и трем крупнейшим круизным компаниям страны MSC Cruises, Costa и TUI Cruises.

При входе в страну круизным лайнерам будет разрешено причаливать в шести портах: Пирей, Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо. После первой швартовки они смогут заходить в любой другой греческий порт, включенный в маршрут.

В письме отмечается также, что Греция - первая страна, возобновляющая круизную индустрию после снятия карантинных ограничений. Однако путешествовать на лайнерах можно будет при строгом соблюдении профилактических мер.-0-