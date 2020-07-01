В Греции с 1 июля все региональные аэропорты стали принимать зарубежные рейсы

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Греции с 1 июля отменило ограничения на международные перелеты во всех аэропортах страны, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Два международных аэропорта Греции в Афинах и Салониках принимали зарубежные рейсы с 15 июня. Однако для развития туристической отрасли, в которой занято более 700 тыс. человек, важно возобновление чартерных рейсов из-за рубежа во всех 18 региональных аэропортах.

По прогнозам экспертов, спад экономики страны в текущем году составит минимум 8%.

По данным на 1 июля, в Греции зарегистрировано 3409 случаев заболевания COVID-19.-0-