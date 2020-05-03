В Греции с 4 мая отменяют некоторые ограничения

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Греции с 4 мая могут выходить из дома без заполнения специальных форм в интернете и отправки СМС на специальный номер. Но греков предупредили, что они должны соблюдать все меры предосторожности, иначе ограничения могут быть возвращены. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, сообщает ТАСС.

Послабления вводятся с 4 мая после 42 дней действия жестких ограничений. "Мы доказали, что смогли разорвать цепь передачи вируса. Но задача, которая ставится на последующий период, - более сложная. Мы должны продолжать принимать меры предосторожности и предотвратить распространение вируса. Коронавирус стал смертельным для 144 наших сограждан. Он продолжает оставаться рядом с нами, и его может передать любой из нас. Мы призываем возвести новую стену сдерживания от болезни с 06:00 завтрашнего дня", - подчеркнул Хардалиас, передает ТАСС.

По его словам, если рекомендации властей и специалистов граждане не будут выполнять, возрастет риск увеличения числа случаев заболевания коронавирусом. "Если мы не выполняем правила, то возвращаемся к тяжелым для психики ситуациям, которые мы пережили", - сказал замминистра.

"Я призываю придерживаться защитных мер на новом этапе, который начнется с понедельника: это мытье рук, поддержание безопасной социальной дистанции между людьми, защитные маски. Эти правила - наше оружие в бою с коронавирусом", - сказал Хардалиас.

Он напомнил, что с 4 мая будет обязательным ношение защитной маски в общественном транспорте, для персонала супермаркетов, салонов красоты, парикмахерских, диагностических лабораторий, больниц, центров красоты и эстетики. В центрах пока будут запрещены занятия йогой, пилатесом, спортивные тренировки, массаж. Гражданам также рекомендовано носить маски в супермаркетах, лифтах и других закрытых помещениях.

Хардалис отметил, что с понедельника станут возможными свободные поездки граждан в рамках их областей проживания, однако сохраняется запрет на поездки на греческие острова.

28 апреля премьер Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации обнародовал план поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на май и июнь. С 4 мая снимаются ограничения на неоправданный выход граждан из домов и передвижения на транспорте. Индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи будут пока закрыты.

С 4 мая откроются некоторые магазины - книжные, магазины электронных и спортивных товаров, СТО. Парикмахерские будут работать по предварительной записи. Остальная часть розничной торговли возобновит работу с 11 мая, кроме крупных торговых центров. С 1 июня начнут работу предприятия общественного питания, гостиницы. В течение июня, в зависимости от развития событий, будут постепенно сниматься ограничения на остальную часть деятельности. Тогда же должны заработать сезонные отели.

В Греции зафиксировано сравнительно мало случаев инфицирования новым коронавирусом и смертей от него. По мнению экспертов, это результат вовремя введенных жестких ограничений на выходы жителей из дома и перемещения по улицам.

По данным на 3 мая, с 27 февраля число заразившихся коронавирусом в Греции составило 2 626, более чем два месяца умерли 144 человека.-0-