В Греции с 7 по 30 ноября вводится общенациональный карантин

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению властей, в Греции с 7 ноября для борьбы с распространением коронавирусной инфекции вводится общенациональный карантин. Об этом заявил в телеобращении к нации премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает издание Greek Reporter.

Карантин продлится как минимум до 30 ноября и будет аналогичен той блокировке, которая действовала в стране с марта.

Решение правительства последовало за рекордным количеством новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние недели. Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) объявила 5 ноября, что за последние сутки было обнаружено 2 646 новых случаев заражения. За все время с начала пандемии в Греции зарегистрировано 46 892 случая заболевания COVID-19, умерли 673 человека, вылечились 9 989 пациентов.-0-