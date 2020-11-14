В Греции школы и детские сады приостановят работу в связи с карантином

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции до конца ноября должны закрыться начальные школы, детские сады и ясли, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса.

Школы, сады и ясли должны закрыться в Греции с понедельника, 16 ноября. Такое решение будет действовать до окончания всеобщего карантина, который, предположительно, продлится до 30 ноября.

Данная мера является профилактической. Предполагается, что она позволит избежать возникновения новых массовых вспышек инфицирования коронавирусом детей, их родителей и учителей, а также людей, живущих недалеко от школ.-0-