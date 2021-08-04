В Греции спасли от пожара Древнюю Олимпию

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар вспыхнул в Греции недалеко от Древней Олимпии. Пожарным удалось предотвратить распространение огня, сообщает Associated Press.

В результате бушующих в стране пожаров, пришлось эвакуировать сам город Древняя Олимпия, а также семь близлежащих деревень. В 2007 году в этом районе разразились лесные пожары, унесшие десятки жизней.

Олимпия находится в северо-западной части Пелопоннеса в 22 км от города Пиргос и в 300 км от Афин. Мэр соседнего города Пиргос сказал, что вокруг лесного массива был установлен мощный кордон для пожаротушения.

Температура воздуха в Греции в среду достигла 45°С. Такую жаркую погоду не наблюдали в стране с 1987 года.-0-