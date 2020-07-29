В Греции у офиса судоходной компании произошел взрыв

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самодельное взрывное устройство сработало минувшей ночью у входа в судоходную компанию в портовом городе Пирей, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное греческое телевидение ΕΡΤ.

В результате взрыва помещению компании был нанесен серьезный материальный ущерб. Полиция и пожарные на некоторое время блокировали движение транспорта у здания, чтобы собрать разбросанные остатки взрывного устройства. Согласно первой информации, взрыв был сильным, поскольку части бомбы были найдены на расстоянии пяти-шести метров от офиса. Название компании не сообщается. По данным полиции, предварительного предупреждения о заложенном взрывном устройстве не поступало.

В греческих СМИ отмечается, что это не первый случай нападения на данную судоходную компанию. 17 января этого года неизвестные лица подложили зажигательное устройство к ее офису, который тогда также получил серьезные повреждения. 27 января неизвестные подложили мощное зажигательное устройство к дому владельца судоходной компании, где в то время находились его родители.-0-