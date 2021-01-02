В Греции ужесточат меры всеобщего карантина до 11 января

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры всеобщего карантина, действующие в Греции, будут ужесточены до 11 января. В стране закрываются предприятия сферы услуг, которым пока было разрешено работать. Об этом объявил сегодня официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, сообщает ТАСС.

"С 6.00 по местному времени 3 января до 6.00 11 января мы снова остаемся дома, поскольку все виды деятельности и услуги, которые были постепенно разрешены до Рождества, приостанавливаются", - сказал Стелиос Пецас.

В частности, прекращается продажа товаров по предварительному заказу в розничных промтоварных магазинах, работа книжных магазинов, парикмахерских, маникюрных салонов, станций техобслуживания автомобилей. Снова также запрещаются охота и рыбалка.

Запрет на поездки и выходы из дома будет действовать с 21.00 по местному времени до 5.00. Он не касается только тех, кто идет на работу, а также тех, кто нуждается в медицинской помощи. Церкви останутся закрытыми для верующих, а в день Богоявления (6 января) не будут проводиться традиционные церемонии освящения вод.

Для борьбы с распространением коронавируса в стране с 7 ноября до 7 января действует всеобщий карантин. До этой даты будут закрыты школы, предприятия общественного питания, ночные клубы, заведения для развлечений, спортивные объекты для населения и горнолыжные курорты. Действует также запрет на перемещение населения между регионами, продолжают оставаться в силе действующие правила работы в удаленном режиме.

Антирекорд суточного прироста случаев инфицирования в стране был зафиксирован 12 ноября (3316 случаев), после чего это число постепенно под влиянием карантинных мер упало и в последние дни колеблется в пределах от 300 до 1,1 тыс. На данный момент общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 139 447. Всего с начала пандемии умер 4881 человек.-0-