В Греции в результате взрыва разрушен небольшой отель

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции в результате крупного взрыва был разрушен трехэтажный отель, расположенный недалеко от северного города Кастория, сообщает ABC News.

Взрыв произошел около 1:30 утра, разрушив объект с 80 помещениями. Отмечается, что звук взрыва достиг города Кастория, а обломки разлетелись в радиусе почти 100 м.

По заявлению властей, отель был закрыт и не принимал гостей, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Причина взрыва уточняется. По одной из версий, в здании произошла утечка газа.-0-