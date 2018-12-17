В Греции возле телестудии взорвалась бомба

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин 17 декабря взорвалась бомба, сообщает агентство АР.
В результате взрыва в здании разбиты окна и поврежден фасад. Расположенным рядом жилым домам и автомобилям также нанесен значительный ущерб.
Люди в результате взрыва не пострадали. Пока никто не взял ответственность за взрыв.-0-
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