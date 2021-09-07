В Греции врачей будут штрафовать на 5 тыс. евро за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции врачей и других медицинских работников будут штрафовать за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 на 5 тыс. евро. Об этом сообщает газета Ekathimerini.

Соответствующую поправку в законодательство представило парламенту Министерство здравоохранения Греции. Отмечается, денежное взыскание также грозит лицам, уличенным в использовании таких фальшивых сертификатов.

Жесткие штрафы также предусмотрены для руководителей медицинских учреждений и домов престарелых, которые продолжают нанимать на работу граждан, не прошедших вакцинацию, так как это нарушает правительственные постановления. Работодателям грозит штраф от 10 до 50 тыс. евро за каждого невакцинированного сотрудника. Сумма штрафа будет увеличиваться до 20-200 тыс. евро за каждое повторное правонарушение.

Согласно законодательству Греции, все медицинские работники в стране должны быть вакцинированы от COVID-19. Кроме того, вакцинация является обязательной для педагогических коллективов и студентов медицинских университетов, колледжей, школ медсестер. Преподаватели, которые откажутся вакцинироваться, будут отстранены от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы до тех пор, пока не сделают прививку.-0-