В Греции за поджоги лесов задержаны 118 человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai TV.

По данным телеканала, с 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний, в результате были арестованы 18 человек. Возраст подозреваемых в поджогах составляет от 15 до 78 лет.

На острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец при помощи бумажных полотенец и смятых пачек сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву. В местечке Крионери пожарный-доброволец зажигал траву, чтобы самому же потушить пожар. Так он устроил четыре пожара.-0-