В Греции за сутки выявили 520 новых случаев коронавируса

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции за сутки выявили 520 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. Общее число выявленных случаев достигло 419 455. Всего в стране скончались 12 595 человек с коронавирусной инфекцией.-0-

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