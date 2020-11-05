В Греции за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось за сутки на 2917 человек. Это максимальный прирост за 24 часа с начала эпидемии в стране. Как сообщило Министерство здравоохранения сегодня на своем сайте, общее число заразившихся достигло 49 807, за сутки умерли 29 человек, что тоже является рекордом, сообщает ТАСС.

"Общее число инфицированных коронавирусом составило 49 807. За сутки оно увеличилось на 2917, из них 27 случаев выявлены на пунктах въезда в страну. За минувшие 24 часа умерли 29 человек. В результате общее число смертей из-за коронавируса в стране достигло 702. Средний возраст умерших - 79 лет", - говорится в сообщении.

В реанимационных отделениях больниц в настоящее время находятся 187 человек. Из реанимации в обычные отделения в связи с улучшением состояния переведены 310 пациентов, отметили в Минздраве страны.

Число заразившихся за сутки в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем около 1600. Предыдущие рекордные показатели были зафиксированы 4 ноября (2646 случаев), 3 ноября (2166) и 31 октября (2056).

Постоянное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Греции отмечается с конца июля, когда было снято большинство ограничений для населения и началось массовое перемещение туристов. В связи с резким ростом заболеваемости премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил сегодня о введении в стране на три недели всеобщего карантина. Он будет действовать с 7 до 30 ноября.-0-