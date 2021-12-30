В Греции зафиксирован суточный антирекорд по числу заражений COVID-19 с начала пандемии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 35 580 - это максимальный прирост за 24 часа с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения страны.

Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 1 170 293. Всего умерли 20 708 человек. Население Греции составляет около 11 млн человек.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сообщил в эфире греческого телеканала ERT1, что омикрон-штамм стал преобладающим в Греции, вытеснив дельта-штамм. В связи с этим он заявил об ожидании антирекордов по количеству инфицированных за сутки.-0-