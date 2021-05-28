В Греции заработали театры под открытым небом

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции сегодня заработали театры под открытым небом, представляя музыкальные шоу, спектакли и другие представления, сообщает газета Kathimerini.

В соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения по безопасности все зрители должны сидеть, а если мероприятие проводится в помещении, то оно может заполняться только на 50%. Чтобы избежать скопления людей, антракты запрещены, а буфеты обслуживают гостей на протяжении всего шоу. Ношение масок обязательно.-0-