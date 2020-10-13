В Грозном ликвидировали четырех боевиков

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боестолкновение с бандгруппой произошло в Грозном (Чеченская Республика, РФ), ликвидировали, предварительно, четырех боевиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Перестрелка продолжается", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли", - добавил он, отметив, что среди погибших два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. "Принято решение о проведении с 7.40 по московскому времени 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов. "Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий", - сообщили в оперштабе.-0-