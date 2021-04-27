В грунте с астероида Рюгу могут быть органические вещества

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительный анализ фрагментов астероида Рюгу говорит о том, что в них могут быть органические вещества. Эти образцы на Землю доставил японский космический аппарат "Хаябуса-2", сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Cпециалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) исследовали частицы грунта с астероида с помощью инфракрасного света. Результаты анализа говорят, что в образцах, которые доставили на Землю, могут быть органические вещества. Более детальной информации у ученых пока нет. Подробное изучение фрагментов космического тела начнется в июне этого года.

Сейчас ученые сортируют и регистрируют каждую отдельную частицу астероида. К июню будет сформировано несколько команд специалистов, каждая из которых будет заниматься детальным анализом по тому или иному направлению.

Капсулу с образцами с Рюгу "Хаябуса-2" сбросил 5 декабря прошлого года, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на юге Австралии, где и была найдена японскими учеными. Впоследствии ее доставили в лабораторию JAXA неподалеку от Токио.

После сброса капсулы зонд отправился к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Предполагается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.-0-