В Грузии до 1 февраля продлили связанные с коронавирусом ограничения

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие в Грузии точечные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, сохранятся до 1 февраля. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после встречи межведомственного координационного совета по коронавирусу, сообщает информационный портал "Грузия Online".
"Мы провели обсуждение и приняли решение сохранить до 1 февраля существующий ныне режим точечных ограничений. Наша задача - использовать оставшиеся две-три недели для очень активной коммуникации с бизнесом и подготовки к более безопасному открытию сектора торговли, общественного транспорта", - заявила Натия Турнава.
По данным на 11 января, за последние сутки в Грузии от коронавируса умерли 23 пациента. Всего в стране скончались от COVID-19 2796 человек. За последние 24 часа в Грузии проведено 7898 тестов, 880 человек выздоровели.-0-