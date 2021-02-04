В Грузии досрочно снимут ряд ограничений из-за улучшения ситуации с COVID-19

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Грузии досрочно снимут ряд карантинных ограничений в связи с улучшением эпидемической обстановки в стране, сообщает агентство GHN.

"Ежедневный уровень заражения упал ниже 4%, что позволяет нам и дальше снимать ограничения", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

Он отметил: снижение заболеваемости в стране позволяет ослабить карантинные меры раньше запланированного срока. При этом премьер считает, что действовать в этом вопросе нужно осторожно. "Чем смелее мы снимаем ограничения, тем больше у каждого из нас ответственности за соблюдение необходимых правил, - отметил Георгий Гахария. - Поэтому мы все должны работать вместе, чтобы сохранить наши достижения в области борьбы с инфекциями, чтобы внести еще больший вклад в экономику и туризм в конце весны и в начале лета".

Премьер-министр сообщил: с 8 февраля возобновит работу муниципальный транспорт, будут открыты рынки. С 15 февраля объекты питания, в том числе рестораны, смогут начать работу на открытых площадках. Также с 15 февраля возобновится обучение в школах.-0-