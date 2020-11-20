В Грузии из-за выборов на два дня отменят запрет на передвижение по ночам

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии из-за проведения второго тура парламентских выборов 20-21 ноября отменят запрет на передвижение в ночное время. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "Об утверждении правил изоляции и карантина", сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

В правительстве пояснили, что отменить комендантский час они решили для обеспечения беспрепятственного избирательного процесса. Процедуры, связанные с выборами, продолжают осуществляться и после закрытия участков в 20.00.

Запрет на передвижение снова начнет действовать с 22.00 по местному времени 22 ноября.

С 9 ноября в семи крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Поти и Гори - запрещено передвижение машин и пешеходов с 22 до 05:00 часов. Такие меры приняли на фоне роста заболеваемости коронавирусом. За нарушение этого ограничения для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари ($605).

21 ноября второй тур выборов парламента Грузии состоится в 17 одномандатных округах, включая все восемь округов Тбилиси. Мажоритарные кандидаты от оппозиции отказались от участия во втором туре в знак протеста. Они считают, что итоги первого тура голосования 31 октября были сфальсифицированы.

Оппоненты властей планируют 21 ноября очередную протестную акцию - они призвали своих сторонников бойкотировать голосование и выстроиться в живую цепь у избирательных участков. Несколько лидеров оппозиции оказались более радикальными и заявили о необходимости создания так называемых коридоров позора для сторонников правящей "Грузинской мечты".

МВД Грузии пообещало позаботиться о проведении второго тура парламентских выборов в мирной среде и предупредило оппозицию о недопустимости "коридоров позора" у избирательных участков, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе. "Организация "коридоров позора" у избирательных участков по своей сути выходит за рамки свободы слова и выражения и нарушает гарантированные конституцией права наших граждан, создает угрозу общественной безопасности и содержит признаки уголовного преступления", - заявил Сабанадзе.

По его словам, подобные действия нацелены на то, чтобы воспрепятствовать осуществлению воли избирателей и вынудить их отказаться от участия в выборах. "В случае осуществления политическими группами действий, предусмотренных УК Грузии, полиция будет действовать незамедлительно для пресечения и выявления уголовного преступления в рамках своих законных полномочий", - предупредили в ведомстве.

Также МВД Грузии призывает соблюдать закон и содействовать проведению выборов в мирной среде всех физических лиц и организации, которые подключены к избирательному процессу. Для обеспечения безопасности в день выборов будут созданы мобильные полицейские группы - как и во время первого тура выборов. "Полиция не допустит развития насильственного сценария избирательного процесса и будет строго реагировать на любые факты нарушения закона", - отметил Сабанадзе.

Уже три недели в Грузии продолжаются протестные акции с требованием проведения новых парламентских выборов. Все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент 10-го созыва, отказываются от своих мандатов. Главное требование демонстрантов - повторные выборы в парламент. Правящая "Грузинская мечта" может оказаться единственной партией, которая будет представлена в парламенте 10-го созыва.-0-