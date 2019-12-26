В Грузии машина упала в овраг – погибли пятеро несовершеннолетних

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро 17-летних подростков погибли в результате аварии в районе села Хала Кобулетского района в Грузии, сообщает "Batumelebi". Четверо погибших были учениками 11-го класса

Начато расследование. Установлено, что автомобиль, в котором ехали школьники, рухнул в овраг. Авария произошла в 30 км от Кобулети. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял контроль за дорожной ситуацией. Машина съехала с трассы и сорвалась с высоты 50 м в ущелье реки.

Обстоятельства происшествия выясняются.-0-