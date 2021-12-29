В Грузии микроавтобус с туристами сорвался в овраг, погибли трое

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, а пятеро пострадали в результате падения с обрыва микроавтобуса с туристами у Жинвальского водохранилища в Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

В микроавтобусе находились восемь человек. Двое погибли на месте, еще один пострадавший сразу же был доставлен в местную больницу. Все пассажиры были туристами. Они ехали на отдых на горнолыжный курорт Гудаури.

"Рустави-2" со ссылкой на врача больницы, в которую были доставлены пострадавшие, утверждает, что туристы - граждане Молдовы. "К нам доставили шесть человек. Они являются иностранцами - гражданами Молдовы. Из них трое несовершеннолетние. Один человек скончался сразу же после поступления, у него были серьезные травмы в области груди, которые оказались несовместимыми с жизнью", - сказала директор медицинского центра Geo Hospitals в городе Душети Кети Гвенцадзе в беседе с телеканалом.

Случившееся ТАСС подтвердили и в пресс-службе МВД Грузии, однако отказались говорить, граждане какой страны находились в микроавтобусе. По данным ведомства, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до 10 лет.-0-