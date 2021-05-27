В Грузии начали вводить паспорта вакцинации

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 27 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:19 ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах и возле мест отдыха Общество
19:59 За медпомощью обратились еще четыре ученика минской школы №66 Происшествия
19:52 Россия выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене - Мишустин Политика
19:50 Волейболисты сборной Беларуси узнали соперников по групповому раунду финала ЧЕ-2021 Спорт
19:40 Беларусь рассчитывает на поддержку РФ в условиях возросшего давления со стороны Запада - Головченко Политика
19:32 В Грузии начали вводить паспорта вакцинации В мире
19:18 Болельщикам разрешат посещать матчи ЧМ-2021 по хоккею с 1 июня Спорт
19:04 Изменен порядок формирования госинвестпрограммы и региональных инвестпрограмм Президент
19:01 Ольга Говорцова не вышла в основную сетку "Ролан Гаррос" Спорт
18:47 Швейцарские хоккеисты обыграли словаков в матче первого раунда ЧМ по хоккею в Латвии Спорт
18:44 Движение неприсоединения вносит большой вклад в глобальную повестку дня в здравоохранении - Пиневич Общество
18:39 Белорусская команда прошла курс по спортивному вождению перед конкурсом "Дорожный патруль" АрМИ Общество
18:38 Червяков о развитии Оршанского района: многое сделано, но есть отставание, которое надо устранить Регионы
18:36 Вопросы возвращения в Беларусь культурных ценностей обсудили на заседании комиссии в Минкультуры Культура
18:33 Головченко: наметилась тенденция роста взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном Экономика
18:25 Велоэстафеты, викторины, олимпиады: МВД проведет летом творческие мероприятия для подростков Общество
18:20 Организации Гомельской области уплатили в январе-апреле Br1,3 млн транспортного налога Регионы
18:16 ХК "Динамо-Минск" стал лауреатом премии в сфере спортивного маркетинга MarSpo Awards Спорт
18:14 Бесплатную консультацию нотариуса можно будет получить в Минске 1 июня Общество
18:08 Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана - Головченко Политика
18:08 В Турове продали квартиру с аукциона по голландскому методу Регионы
18:05 Карпенко: перед выпускниками открыты все дороги и только от их выбора будет зависеть будущее Общество
18:02 Двух 17-летних закладчиков задержали в Минске Общество
17:53 Завершилась тренировка по управлению формированием территориальных войск Минской области Регионы
17:48 Два жителя Витебской области задержаны за наркоторговлю Происшествия
17:46 Спасатели накануне каникул напоминают о правилах безопасного поведения детей Общество
17:44 В Червенском районе на егеря напал дикий кабан - мужчина погиб Происшествия
17:40 Матчи второго тура золотой Евролиги с участием белорусских волейболисток пройдут в Чехии Спорт
17:29 СМИ должны взять на себя особую ответственность - участники форума медиасообщества приняли резолюцию Общество
17:20 Глава КГК впервые провел личный прием граждан по видеосвязи Общество
Все новости
Все новости
В мире
27 мая 2021, 19:32

В Грузии начали вводить паспорта вакцинации

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях ассамблеи Межпарламентского союза
Митянский: правительство делает ставку на рост экспортного потенциала субъектов всех форм собственности

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Грузии, которым нужна справка о прохождении полного курса вакцинации для путешествия, уже могут обратиться в медучреждения для ее получения. Об этом в четверг сообщил заместитель гендиректора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава страны Паата Имнадзе, сообщает ТАСС.

"Если вам для путешествия или иных целей нужна справка, что вы привиты дважды, можете обратиться в учреждение, где вы привились во второй раз. Они на компьютере распечатают вам справку с QR-кодом о том, что вы привиты дважды", - сказал Имнадзе, отвечая на вопросы жителей Грузии в прямом эфире в Facebook.

Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в апреле сообщил, что власти заканчивают работу над паспортом вакцинации и скоро приступят к его введению.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. На данный момент в стране зафиксировано 340 838 случаев заражения (9,14% населения), 323 409 пациентов выздоровели, 4699 человек умерли от осложнений.

В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. По данным Минздрава, привито около 126 тыс. человек, что составляет 3,37% населения. Власти страны планируют до конца года привить 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Грузия
Новости рубрики В мире
Фото SLAF В водах Шри-Ланки уже неделю горит сингапурский контейнеровоз X-Press Pearl с ядовитым грузом
Фото РИА Новости Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса в Москву не через Беларусь
Скриншот с сайта emsc-csem.org В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 4,7
Скриншот из видео ЦОС ФСБ РФ ФСБ предотвратила на Ставрополье две попытки терактов
Фото из архива Еще один рейс Air France из Парижа в Москву отменен
Фото из архива Глава профсоюза японских врачей предупредил о возможном появлении олимпийского штамма коронавируса
Главное
Сергей Лебедев и Александр Лукашенко Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв
Лукашенко встретился с Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки
Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана - Головченко
Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства
Топ-новости
Изменен порядок формирования госинвестпрограммы и региональных инвестпрограмм
Беларусь рассчитывает на поддержку РФ в условиях возросшего давления со стороны Запада - Головченко
Россия выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене - Мишустин
Головченко и Лебедев обсудили предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ
Карпенко: перед выпускниками открыты все дороги и только от их выбора будет зависеть будущее
Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства
Лавров призвал прекратить демонизировать Беларусь
Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ
Parimatch – бренд года в спорте по результатам международной премии MarSpo Awards 2021
Бесплатную консультацию нотариуса можно будет получить в Минске 1 июня
Вопросы возвращения в Беларусь культурных ценностей обсудили на заседании комиссии в Минкультуры
СМИ должны взять на себя особую ответственность - участники форума медиасообщества приняли резолюцию
Нацбанк рассказал о принципе работы указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности
Переменная облачность и до +23°С будет в Беларуси 28 мая
В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.