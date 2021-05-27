В Грузии начали вводить паспорта вакцинации

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Грузии, которым нужна справка о прохождении полного курса вакцинации для путешествия, уже могут обратиться в медучреждения для ее получения. Об этом в четверг сообщил заместитель гендиректора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава страны Паата Имнадзе, сообщает ТАСС.

"Если вам для путешествия или иных целей нужна справка, что вы привиты дважды, можете обратиться в учреждение, где вы привились во второй раз. Они на компьютере распечатают вам справку с QR-кодом о том, что вы привиты дважды", - сказал Имнадзе, отвечая на вопросы жителей Грузии в прямом эфире в Facebook.

Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в апреле сообщил, что власти заканчивают работу над паспортом вакцинации и скоро приступят к его введению.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. На данный момент в стране зафиксировано 340 838 случаев заражения (9,14% населения), 323 409 пациентов выздоровели, 4699 человек умерли от осложнений.

В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. По данным Минздрава, привито около 126 тыс. человек, что составляет 3,37% населения. Власти страны планируют до конца года привить 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.-0-