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02 октября 2021, 10:28

В Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на муниципальных выборах открылись в Грузии. Голосование продлится до 20.00 (по местному времени), сообщает ТАСС.

Жителям республики предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе - пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.

Одной из главных интриг этих выборов станет соперничество за пост мэра Тбилиси. На эту должность претендуют 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий мэр грузинской столицы от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе, депутат, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

В день голосования по всей стране будут работать более 3,7 тыс. избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Первые предварительные результаты голосования станут известны через несколько минут после закрытия участков. Телеканал Imedi собирается опубликовать результаты экзитполов. ЦИК обнародует первые данные ближе к полуночи.-0-

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