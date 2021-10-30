30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии начался второй тур выборов в местные органы власти, сообщает ТАСС.

Голосование продлится до 20.00 (19.00 по минскому времени). Жителям страны предстоит выбрать мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 мажоритарных округах выберут депутатов в местные собрания.

На пост мэра Тбилиси претендуют действующий мэр грузинской столицы от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе и председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

В день голосования будут работать более 1,8 тыс. избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Первые предварительные результаты голосования станут известны через несколько минут после закрытия участков.-0-