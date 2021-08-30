В Грузии от COVID-19 умер третий ребенок

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний ребенок, заразившийся коронавирусом, скончался в Грузии в тбилисской детской больнице имени И.Цицишвили. Об этом сообщила журналистам директор учреждения здравоохранения Майя Чхеидзе, передает ТАСС.

"Когда ребенка доставили к нам в клинику, мы сразу произвели интубацию и подключили к искусственному дыханию. У этого ребенка был довольно длинный список сопутствующих болезней: детский церебральный паралич, эпилептический синдром, выраженное отставание психомоторной сферы, а на фоне ковид-инфекции у него развился септический шок, что, к сожалению, завершилось летально", - рассказала Майя Чхеидзе.

В Грузии это третий случай детской смертности от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Все дети лечились в детской клинике имени И.Цицишвили.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксированы 545 033 инфицированных, что составляет 14,62% населения. 488 661 пациент выздоровел, 7329 человек скончались. В республике, население которой составляет более 3,7 млн человек, с 15 марта идет кампания по вакцинации. По данным Минздрава, оба компонента вакцины уже получили 383 454 человека, что составляет 10,28% населения республики.-0-